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Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sosyal medyadan şikayet yağdı

18.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin geçtiğimiz sezon kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin hayranları, Kardeşlerim’le ilgili ilginç bir konuyu gündeme taşıdı. Bu ilginç konu ise; Asiye ve Aybike’nin giydiği külotlu çoraplardı!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sosyal medyadan şikayet yağdı

Genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk yer alıyor. Dizi, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini anlatıyor.

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KARDEŞLERİM DİZİSİNE GELEN KÜLOTLU ÇORAP ŞİKAYETİ

Kardeşlerim, yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerini yükselterek başarılı bir şekilde devam ederken dizinin hayranları hiç akıllara gelmeyecek bir konuya dikkat çekti. Konu, bağımsız TV yorumcusu Deniz Tural’ın, dizinin yapım ekibine izleyicilerin bir dileğini aktarmasıyla başladı. Tural, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Sevgili @ngmediatv ve #Kardeşlerim ekibine bir mesajım var dizinin sevenlerinin ricasıyla. Asiye karakterinin kıyafetleriyle alakalı bir değişim yaşanması isteniyor. Okul formasının bedenine uygun bir şekilde olması ilk koşul. Daha özenli giydirilmesi isteniyor. Teşekkürler.”

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KARDEŞLERİM HAYRANLARI YÜZLERCE PAYLAŞIM YAPTI

Bu paylaşım üzerine yapılan yorumlarda izleyicinin Asiye ve Aybike’nin külotlu çoraplarından ne kadar rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Bir izleyici yorumunda “Fakirler külotlu çorap giyer algısı midemi bulandırıyor gerçekten koca okulda bi onlar giyiyor benim bildiğim ilk okulda giyerdik biz onu çok saçma gerçekten lütfen bi el atılsın ksnkdndkdj @ngmediatv @nazlihepturk” diye yazdı.

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Bir başka izleyici de “Asiye ile Aybike’ye külotlu çorap giydiriyprlar bu sıcakta pişik olacaklar ya gerçekten yazık yani” diyerek çoraplardan ne kadar rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Bir izleyici ise tepkisini şu sözlerle paylaştı: “Okul etegide gittikce uzuyo yakında yere değecek tamam Asiye fakir anladık ama rahibe değil. Lütfen artık bu konuda aylardır çabalıyoruz daha da yormayın @ngmediatv”

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Kardeşlerim dizisindeki karakterlerin kıyafetleriyle ilgili izleyici eleştirilerinden bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

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Celil Nalçakan
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