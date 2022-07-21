HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karı kocadan tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren plan! Sopayla döverek öldürdü

Karı kocadan tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren plan! Sopayla döverek öldürdü

21.07.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde yaşandı. Bir kişi karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı koca çift daha sonra ölen şahsın cesedini köy girişindeki yol kenarına attı. Ölen şahsın cesedini ise köylüler buldu.

Karı kocadan tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren plan! Sopayla döverek öldürdü

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.’yu evlerine davet etti. Bunun üzerine Ramazan O., arkadaşı V.K’nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö., ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.’yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.’nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

tt

ÖLEN ŞAHSIN CENAZESİNİ KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyurulduKoronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu
Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi! Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!
Arıkan cinayeti... Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktıArıkan cinayeti... Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi

"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı

Türk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.