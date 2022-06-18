"Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!" demişti! Esra Erol'da canlı yayında gözaltı şoku

Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını belirterek "2,5 yaşında kızım var. Onu benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o" demişti.

"GEL ÇOCUĞUNU AL"

"Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi" diyen Mustafa Bey, "Ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve 'Gel çocuğunu al' dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, telefonumu satıp Antalya'ya gittim" şeklinde konuşmuştu.

Mustafa Bey, "Gel, çocuğumun velayetini bana ver ve boşanalım" diyerek eşine seslenmişti.

BÜYÜK YÜZLEŞME

Mustafa Bey, bugünkü canlı yayında eşi Vesile İldemir ile Adem Şeli ile canlı yayında yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında ise son dakika gelişmesi yaşandı.

Adem Şeli, velayeti annede olan çocuğu teslim etmediği için canlı yayında polis ekiplerince gözaltına alındı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Vesile İldemir ile Adem Şeli'nin düğün görüntüleri ve birlikte çektikleri videolarda canlı yayında yayınlanmıştı.

Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Bey, "Beni çocuğumdan ayrı bırakmayın. Allah'ından bulsun, ben başka bir şey istemiyorum ama çocuğumdan ayrılmayayım" şeklinde konuşmuştu

