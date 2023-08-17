Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Karın ağrısıyla ortaya çıktı! 84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu

    Karın ağrısıyla ortaya çıktı! 84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu

    17.08.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika'da duyanları şoke eden bir olay yaşandı. Durango eyaletinde şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran 84 yaşındaki kadının karnında cenin olduğu ortaya çıktı.

    Meksika’nın kuzeyindeki Durango eyaletinde yaşayan bir kadın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 84 yaşındaki kadının karın ağrısının nedeninin karnındaki cenin olduğu tespit edildi.

    CERRAHİ MÜDAHALE RİSKLİ

    Yapılan muayene sonucunda ceninin yaklaşık 40 yıllık olduğu belirlenirken, doktorlar bebeğin dış gebelik sonucu rahmin dışında 40 haftaya kadar geliştiğini, ancak hamileliğin sona ermesine rağmen doğumun gerçekleşmemesi sebebiyle kadının karnında kaldığını ifade etti.

    iStock-1319031310

    Doktorlar ayrıca ceninin alınması için yapılacak herhangi bir cerrahi müdahalenin kadının yaşı dolayısıyla riskli olduğunu söyledi.

    cenin

    ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

    Yaşanan bu ilginç olay, tıp literatüründe “Litopedion” olarak tanımlanıyor. Taş bebek olarak da tabir edilen ve çok nadir olarak görülen Litopedion'un, dış gebelikte bebeğin anne karnında hayatını kaybetmesi ancak vücudun dışına atılamaması sebebiyle meydana geliyor. Annenin karnında kalan bebek zamanla vücudun koruma mekanizması tarafından kireçlenerek ölmüş fetüsün anneyi zehirlemesi engelleniyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi...Paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi...
    ABD'de bir lisede seks skandalı! Öğretmen...ABD'de bir lisede seks skandalı! Öğretmen...
    Fransa'da "Patates Kızartması Şampiyonası" düzenlenecek!Fransa'da "Patates Kızartması Şampiyonası" düzenlenecek!
    Anahtar Kelimeler:
    karın ağrısı Meksika Cenin

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

    Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

    Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

    Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

    Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

    Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

    Günün Videosu

    Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
    Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.