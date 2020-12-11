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Karın yağlarını aldırmak isteyen Alişan ölümden döndü

11.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Alişan, 2 yıl önce karın yağlarını aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bugün canlı yayında ilk kez yaşadıklarını anlatan Alişan'ın başına gelenler şaşkınlık yarattı.

Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan, bugün yayınlanan bölümde 2 yıl önce yaşadığı korkunç bir olayı anlattı. Kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isterken karnında yanıklar oluşan ünlü isim, ameliyatı yapan doktor için dava açtı.

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"AMELİYATTAN SONRA VÜCUDUM MORARMAYA BAŞLADI"

Canlı yayında yaşadığı korkunç günleri anlatan Alişan, şunları söyledi: "Dün itibariyle davam açıldı. 2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık..."

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"GÖBEĞİMDE YANIK İZLERİ OLUŞTU"

"2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."

"ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN"

"Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için hem açıklama gereği duydum hem de hukuki yollara başvurdu. Hem maddi hem de manevi olarak..."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kim bu doktor bilmemiz lazim. baskalari da zarar gormesin...aciklayinn.
peki niye 2 yıl sonra?? mangır mı azaldı kral :))
Öyle güzel olacağım falan ayağına yağ aldırmayacaksın işte. Allahın verdiği bedeni estetik kaygılarla düzeltmeye çalışmayacaksın. Sonra böyle olursun işte.

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