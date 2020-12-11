Karın yağlarını aldırmak isteyen Alişan ölümden döndü

Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan, bugün yayınlanan bölümde 2 yıl önce yaşadığı korkunç bir olayı anlattı. Kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isterken karnında yanıklar oluşan ünlü isim, ameliyatı yapan doktor için dava açtı.

"AMELİYATTAN SONRA VÜCUDUM MORARMAYA BAŞLADI"

Canlı yayında yaşadığı korkunç günleri anlatan Alişan, şunları söyledi: "Dün itibariyle davam açıldı. 2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık..."

"GÖBEĞİMDE YANIK İZLERİ OLUŞTU"

"2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."