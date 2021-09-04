HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti

Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti

04.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de Sazlıbosna Gölü kenarında koyunlarını otlatan çoban, su yüzeyinde bir ceset olduğunu görünce polislere bildirdi. Balık adamların çalışması sonucunda gölden çıkartılan ceset incelemeleri yapılmak üzere adli tıpa gönderilirken, şahsın karısına, "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attıktan sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti

Olay, dün akşam saat 18.15 sularında Arnavutköy Sazlbosna Gölünde yaşandı. İddiaya göre, koyunlarını otlatmak için göl kenarında çayırlık alanda dolaşan çoban Şevket Çetin göl üzerinde bir karartı olduğunu fark etti. Yakına gidip baktığında su üzerinde cansız bir insan bedeni olduğunu fark eden çetin hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balık adamların suya girerek kıyıya çıkardığı cansız bedenin Bünyamin K. adında birine ait olduğunu belirledi.

"İLK BULUŞTUĞUMUZ YERDEYİM"

Balık adamlar tarafından çıkarılan Bünyamin K. karısına, “İlk buluştuğumuz yerdeyim” diye mesaj gönderdikten sonra kendisini göle atarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler şahsın neden intihar ettiğini belirlemek için çalışma başlatırken, Bünyamin K’nın cansız bedeni incelemeleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"CESET OLDUĞUNU ANLAYINCA POLİS ÇAĞIRDIM"

Ekiplere haber veren çoban Şevket Çetin, “Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında baktığımda siyah poşet olduğunu sandım sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım oda görünce birisi olduğu kesinleştirdik hemen ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum” şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
PARTNERİddialara son noktayı koyduİddialara son noktayı koydu
Cesedi denizde bulunduCesedi denizde bulundu
Anahtar Kelimeler:
İntihar Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.