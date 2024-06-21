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Karısını aldattığı iddia edilmişti… Nihat Doğan ani boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Pınar Kerimoğlu 'kanıt' sordu! Olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 11:28
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İki yıl önce dünyaevine giren Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan'ın boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Arzu Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrılık nedenini aldatma olarak açıklamıştı. Nihat Doğan ani boşanmanın ardından ilk kez konuştu...

Karısını aldattığı iddia edilmişti… Nihat Doğan ani boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Pınar Kerimoğlu 'kanıt' sordu! Olay sözler

Nihat Doğan ile İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), Ağustos 2022'de sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

Arzu Doğan-Nihat Doğan çiftinin 2023 yılında Badıkan adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftten üzen haber geçtiğimiz aylarda geldi ve ani boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Boşanma sebebi olarak da Nihat Doğan'ın eşini aldattığı iddia edildi. Ani boşanmanın ardından ilk kez konuşan ünlü isim ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun programındaki itiraflarıyla gündem oldu.

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'SANDIK YÜZÜ GÖRMEMİŞ SÖZLERİM VAR'

Kerimoğlu boşanmanın arkasındaki ihanet iddialarını sordu. Doğan ise;
'Öyle bir şey asla yok. Tamamen iftira. Bunu söyleyen de çocuğumun annesi. Başka biri söylemiş olsaydı eğer sandık yüzü görmemiş çok sözlerim var ama çocuğumun annesi olduğu için. Şimdi şöyle söyleyeyim burada yalan olan yok hayatıma çok kadın girdi çıktı. Herkes benden bir şey aldı gitti. Ama o bana bir evlat verdi. Bende sonsuz kredisi var.

Eğer ortada ortak bir evlat olmasaydı bunu söylemesini algılayabilirdim ama şimdi ortada çocuk var. Bu sözler bana bencilce geliyor. O yüzden cevap vermek istemedim.' dedi.

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Pınar Kerimoğlu bu sözlerin üzerine 'Bir kanıt falan da yok dimi? Olsa sunardı zaten' diye sordu. Doğan ise 'Yemin ediyorum mahkemeye gittik hakime hanım bu kadar soru sormadı' diyerek yanıt verdi.

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'İYİ BİR KOCA OLAMADIM'

Bu ayrılık süreci ile ilgili de 'belki de ben başaramadım' diyen Nihat Doğan 'ben iyi bir koca olamadım, iyi bir sevgili olabilirim ama iyi bir baba iyi bir koca olamadım, evliliği taşıyamadım. Evlilik bana göre değilmiş aslanı evcilleştiremezsin' şeklinde konuştu.

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