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  4. Karısını hastaneye yetiştiremedi! Arabasını otoyolun kenarına çekti... Kendisi doğum yaptırdı: "Hiç de kolay olmadığını itiraf ediyorum"

Karısını hastaneye yetiştiremedi! Arabasını otoyolun kenarına çekti... Kendisi doğum yaptırdı: "Hiç de kolay olmadığını itiraf ediyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 15:09
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Baba Lucas Arruda Rodrigues, karısı Renata Mendes Rodrigues'i hastaneye götürürken kasılmaların başlaması üzerine kritik bir karar vermek zorunda kaldı. Arabasını otoyolun kenarına çeken baba karısına yolda doğum yaptırdı. Bebeğini kucağına aldığı an mutluluk gözyaşlarına engel olamayan baba "Hiç de kolay olmadığını itiraf ediyorum. Gerçekten gergindim. Çok terliyordum ve titriyordum." ifadelerini kullandı.

Karısını hastaneye yetiştiremedi! Arabasını otoyolun kenarına çekti... Kendisi doğum yaptırdı: "Hiç de kolay olmadığını itiraf ediyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Pilar do Sul kentinde yaşayan bir çift bebeklerinin doğumu için hastaneye gidiyordu. Ancak anne Renata Mendes Rodrigues'in yolda yoğunlaşması üzerine baba Lucas, arabasını sağa çekti ve karısının doğumuna yardım etti.

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Çiftin Cecilia adını verdikleri kızları 2.975 kg olarak sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Kızını kucağına alan baba kaldırımın kenarına oturarak mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

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Doğum anının zor olduğunu ifade ederek yerel basına konuşan baba Lucas, "Hiç de kolay olmadığını itiraf ediyorum. Gerçekten gergindim. Çok terliyordum ve titriyordum.Bebek doğduğunda onu bir havluya sarıp yol yardım istasyonuna koştum. Çift şeridi geçtim, orta şeridin üzerinden atladım ve kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileriyle konuşmaya gittim. Cecilia'yı kollarımda tutarak hastaneye girdim ve hemen ardından eşim de geldi. Hayatımın en duygusal anıydı ve asla unutamam." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya bebek
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