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Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendi! Eşini kucağında bebekle görünce kalp krizi geçirip öldü

29.04.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da yaşayan bir adam çocuğunun daha iyi şartlarda eğitim almasını istediği için eşini ve oğlunu İngiltere’de yaşamaya gönderdi. Nijerya’dan kazandığı tüm parayı ailesine gönderen ismi açıklanmayan adam karısının İngiltere’de doğum yaptığını öğrenince şok geçirdi. Karısını kucağında bir bebekle gören adam kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendi! Eşini kucağında bebekle görünce kalp krizi geçirip öldü

Sosyal medyada ‘BolanleCole’ kullanıcı adıyla paylaşılan ilginç bir olay kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan Nijeryalı bir adamın çocuğunu ve karısının İngiltere’ye göndermesinden sonra aldatıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirdiğini söyleyen gönderi kısa sürede gündem yarattı.

DOĞUM YAPTIĞINI ÖĞRENDİ

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Yasal olarak evli olduğu eşinin İngiltere’de başka bir adamla ilişki yaşadığından haberi olmayan adam Nijerya’da kazandığı tüm parasını ailesine gönderiyordu. İşten evine döndüğünde eşinin hastanede olduğunu ve doğum yaptığını söyleyen bir telefon alan adam büyük bir şaşkınlık yaşadı. İngiltere’ye giden adam karısını kucağında bir bebekle görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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kalp krizi Nijerya aldatmak

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