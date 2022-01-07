Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Her Perşembe olduğu gibi yine takipçilerini geçmişe götüren Pınar Altuğ, hamilelik döneminden karesi ve gençlik fotoğrafına yorum yağdı.

Paylaşımına, "Çok seviyorum bu fotoğrafı. Kuzum karnımda 6 aylık" notunu düşen Altuğ'a, Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan yanıt gecikmedi. Beykont, "Kuzumda kuzumun kuzusu" notuyla dikkat çekti.



