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  4. Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

07.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında ise kızıSu'yu kucağına alan ve hamile olduğu döneme ait fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, sosyal medyada gündem oldu. Altuğ'un karnı burnunda haline kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi!

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pınar Altuğ'dan aile pozu! Kızı Su annesinin boyuna geldiPınar Altuğ'dan aile pozu! Kızı Su annesinin boyuna geldi

Her Perşembe olduğu gibi yine takipçilerini geçmişe götüren Pınar Altuğ, hamilelik döneminden karesi ve gençlik fotoğrafına yorum yağdı.

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Paylaşımına, "Çok seviyorum bu fotoğrafı. Kuzum karnımda 6 aylık" notunu düşen Altuğ'a, Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan yanıt gecikmedi. Beykont, "Kuzumda kuzumun kuzusu" notuyla dikkat çekti.

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Pınar Altuğ
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