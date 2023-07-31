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Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düşmüştü! Feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı, ölüme böyle gittiler

31.07.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta dün feci bir kaza meydana gelmişti. Yolcu otobüsü, 50 metrelik viyadükten düşmüştü. Korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düşmüştü! Feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı, ölüme böyle gittiler

Bir yolcu otobüsü, dün Kars Sarıkamış'ta viyadükten düştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların sefere çıkmadan önce aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

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VİYADÜKTEN DÜŞTÜ

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 50 metrelik viyadükten düştü. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişi ise yaralandı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! ÖLÜME BÖYLE GİTTİLER

Kazada otobüsün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcularını alırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 66 numaralı peronda yakınlarını uğurlayanlar otobüsün arkasından el sallarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Öte yandan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında kurtarma çalışmalarına desteğe giden Temel Şimşek (62), olay yerinde can pazarı yaşandığını söyledi. Şimşek, "Arkadaşım aradı ve neredesin diye sordu. Kaza olduğunu ve yardıma gittiklerini söyleyince ben de onların yanına gittim. Otobüsteki yolcular ölü ve yaralı olarak etrafa savrulmuştu. Otobüsün içinde sıkışanlar da vardı. Can pazarı yaşanıyordu. Sağlık ekipleri onlara müdahale ediyordu. Daha sonra diğer ekipler de gelince köylülerle beraber yardım ederek yaralıları çıkardık. Korkunç bir manzara vardı. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Kaynak: İHA-DHA

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trafik kazası Kars yolcu otobüsü

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