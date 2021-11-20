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  4. 2 çocuk annesinin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 çocuk annesinin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

20.11.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

2 çocuk annesinin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu köyü mevkiindeki bir pestil işletmesinde çalışan Ayşe Çiftçi (53) bölünmüş karayolunda yaya geçidinden yolun diğer kısmına geçti.

Yolun diğer kısmındaki işini hallettikten sonra iş yerine dönmek için tekrar yaya geçidinden geçmek isteyen Çiftçi’ye Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen O.Ş yönetimindeki otomobil çarptı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Çiftçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayı haber alan yakınları hastaneye akın etti. Çiftçi’nin ölüm haberinin duyulmasının ardından akrabaları sinir krizi geçirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gümüşhane
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