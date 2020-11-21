HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kartal’da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

21.11.2020 02:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kartal’da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kartal’da aile içi tartışmaya, akrabaların da karışmasıyla çıkan kavgada bıçaklar ve silahlar çekildi. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Altay Sokak'ta meydana geldi. Kuzenler arası evli olduğu öğrenilen aile tartışmasına akrabaların da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Sözlü kavga daha sonra büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Mehmet E. ile Mehmet Emin E. çıkan kavga sonucu silahlarını çıkararak akraba oldukları Selahattin E. ile A. Hamit E.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Selahattin E ile A. Hamit E. yaralandı. Olayın polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Selahattin E. ile A. Hamit E.’yi hastaneye kaldırdı. Daha sonrasında öfkesi dinmeyen Mehmet E. ile Mehmet Emin E. olay yerinden kaçarak aynı mahallede oturan diğer akrabalarının evine gitti. Evinin önüne giden 2 şüpheli havaya ve eve ateş ederek hızla kaçtı.

BAHÇEDE PARÇALANMIŞ SİLAH İLE BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucu ise bahçe içinde parçalanmış bir adet silah, bir adet bıçak ve çok sayıda boş kovan buldu.

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybettiİstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili de inceleme başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybettiProf. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti
Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Koronavirüs ile ilgili önemli araştırma: En az 6 ay boyunca...

Koronavirüs ile ilgili önemli araştırma: En az 6 ay boyunca...

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

Cinayet şüphelisi sevgiliden yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'

Cinayet şüphelisi sevgiliden yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'

İki perakende devi iflas etti

İki perakende devi iflas etti

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da 13 ilçede eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Koronavirüs denetiminde gergin anlar: Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Bakan Koca, koronavirüs aşısı için gönüllü başvuru sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: Çin aşısı için 20 bin gönüllü başvurdu

Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı

Bir mahalleye koronavirüs karantinası

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.