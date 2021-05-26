Kartondan Lamborghini yaptı, binlerce dolara sattı!

Günümüzde bir Lamborghini satın almak için yüz binlerce doları gözden çıkartmak gerekiyor. Ancak Yeni Zelandalı bir YouTuber, yüz binlerce dolar harcamaya gerek duymadan, kendi Lamborghini'sini yaptı. Ancak önemli bir fark var: Bu Lamborghini'nin ana malzemesi karton.

KENDİ LAMBORGHINI'SİNİ KENDİ YAPTI

YouTuber David Jones, Auckland kentinde yaşıyor ve YouTube'ta 500 binden fazla aboneye sahip. "Lamborghini almaya param yetmez ve 22 yaşındaki birine kiralayan da olmaz. Bu nedenle kendi Lamborghini'mi yapmaya karar verdim" diyen David Jones, evinde kartondan Lamborghini Aventador tasarladı. İnternette bulduğu bir modeli beş-altı kat büyüten Jones, 2.5 hafta sonucunda 3,78 metre uzunluğunda ve 1.65 metre genişliğinde 'Cardborghini'yi ortaya çıkardı.

David Jones'un karton Lamborghini'si açık artırma ile satışa çıkartıldı. Bu açık artırma sonucu Lamborghini 10 bin 420 Yeni Zelanda dolarına satıldı. Ancak toplanan tüm para Starship çocuk hastanesine bağışlanacak. Bu hastanenin Jones için ise anlamı büyük.

"İNANILMAZ BİR RAKAMA SATILDI"

Hastanenin anlamı büyük çünkü David Jones, 14 yaşında Starship Çocuk Hastanesi'nde kanser tedavisi görmüş. Jones, "Hastanede bana çok iyi bakmışlardı. Satmaya karar verince açıkçası 50 dolardan fazla etmeyeceğini düşündüm ama inanılmaz bir rakama satıldı. Ben de hastaneye destek olmak istedim" diyor.

POSTER VE TAMİR KİTİ VERECEK

Jones, sürülebilen arabanın yeni sahibine bir Cardborghini posteri ve bir Cardborghini tamir kiti de verecek. Alıcı, söylenenlere göre Christchurch'te yaşıyor ve Jones şimdi arabayı ona nasıl dikkatli bir şekilde göndereceği konusunda çalışıyor.

