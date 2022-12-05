Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Kasaba Doktoru'nun yanı sıra Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde de rol alan Hazal Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İzmirli oyuncu, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti.

Pembe tonlarında bir büstiyer tercih eden Hazal Subaşı'na ''Bizdeki de kalp be Hazal'' ve ''Bu kadar güzel olmak zor olmuyor mu?'' gibi yorumlar yapıldı.

Subaşı'nın stüdyo pozlarını Buse Orcan, Sümeyye Erdoğan, Esra Ruşan, Alina Boz, Rabia Soytürk ve Gizem Karaca gibi meslektaşları da beğendi.

Hazal Subaşı, 2 Aralık Cuma günü ilk sezonu yayınlanan Sıcak Kafa dizisinde Şule karakterine hayat veriyor.

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Hazal Subaşı, lisans eğitimini ekonomi üzerine yapmıştı.

2015 yılında Miss Turkey'e katılan Subaşı, yarışmadan 3. olarak ayrıldı.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Hazal Subaşı, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.



