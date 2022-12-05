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Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

05.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda Deniz Can Aktaş ile rol alan ünlü oyuncu Hazal Subaşı, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncunun dekolteli pozuna takipçileri yorum yağdırdı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Kasaba Doktoru'nun yanı sıra Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde de rol alan Hazal Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İzmirli oyuncu, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Pembe tonlarında bir büstiyer tercih eden Hazal Subaşı'na ''Bizdeki de kalp be Hazal'' ve ''Bu kadar güzel olmak zor olmuyor mu?'' gibi yorumlar yapıldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Subaşı'nın stüdyo pozlarını Buse Orcan, Sümeyye Erdoğan, Esra Ruşan, Alina Boz, Rabia Soytürk ve Gizem Karaca gibi meslektaşları da beğendi.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Hazal Subaşı, 2 Aralık Cuma günü ilk sezonu yayınlanan Sıcak Kafa dizisinde Şule karakterine hayat veriyor.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Hazal Subaşı, lisans eğitimini ekonomi üzerine yapmıştı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

2015 yılında Miss Turkey'e katılan Subaşı, yarışmadan 3. olarak ayrıldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Hazal Subaşı, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Bizdeki de kalp...'


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