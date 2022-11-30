Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

Netftlix dizisi Sıcak Kafa'da rol alacak olan Hazal Subaşı, davet stiliyle adından söz ettirdi.
Hazal Subaşı'nın iddial tarzına Berk Cankat ve Naz Çağla Irmak gibi isimler övgü dolu yorumlarda bulundu.
Hazal Subaşı, Sıcak Kafa dizisindeki rol arkadaşı Osman Sonant ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.
Lisans eğitimini halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında yapan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey ile şöhret kapısını aralamıştı.
Halka ve Çukur gibi yapımlarda kamera karşısına geçen güzel oyuncu, kısa sürede ekranların aranan yüzü haline geldi.
Hazal Subaşı'nın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.