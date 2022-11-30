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Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

30.11.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Deniz Can Aktaş ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek'e hayat veren güzel oyuncu Hazal Subaşı, son paylaşımıyla beğeni topladı. Transparan bir bluz tercih eden Hazal Subaşı'ya ünlü isimlerden yorum yağdı.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

Netftlix dizisi Sıcak Kafa'da rol alacak olan Hazal Subaşı, davet stiliyle adından söz ettirdi.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı! Tamamen transparan

Hazal Subaşı'nın iddial tarzına Berk Cankat ve Naz Çağla Irmak gibi isimler övgü dolu yorumlarda bulundu.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı! Tamamen transparan

Hazal Subaşı, Sıcak Kafa dizisindeki rol arkadaşı Osman Sonant ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı! Tamamen transparan

Lisans eğitimini halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında yapan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey ile şöhret kapısını aralamıştı.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

Halka ve Çukur gibi yapımlarda kamera karşısına geçen güzel oyuncu, kısa sürede ekranların aranan yüzü haline geldi.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

Hazal Subaşı'nın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı'nın cesur tarzına bir bakan bir daha baktı! Transparan bluzu...


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