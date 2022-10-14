Kasko mini onarım limiti nedir? Mini onarım kaskoya işler mi, neleri kapsıyor?

Araçların kasko sigortalarında belirtilen limitlere göre kasko poliçesi hasarsızlık indirim oranı bozulmadan yapılan düzeltmeler, mini onarım kapsamında değerlendirilen onarımlardır.

Küçük kaporta tamirleri, boya, iç döşeme, plastik tampon, ön cam gibi hasarlı parçalar üzerinde yapılan işlemler; mini onarım kapsamındaki durumlardır.

Yukarıda bahsi geçen işlemler belirli ölçü ve limitler dahilinde değerlendirilir. Mini onarım hizmetinde sigortalı genellikle ücret ödemez. Poliçenin hasarsızlık indirimini etkilemeyen özel bir hizmet paketi olarak değerlendirilir.

Araç hareket ya da park halindeyken karşılaşılması mümkün olan küçük ölçekli hasarlar, kasko poliçesi hasarsızlık indirimi bozulmadan mini onarım kapsamında ele alınır. Mini onarım limiti sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterir.

Kasko mini onarım neleri kapsıyor?

Kasko mini onarım hizmetleri firmadan firmaya değişmekle birlikte, bazı temel işlemlerde mini onarım paketi hizmetleri devreye girer. Mini onarım hizmetlerini temel olarak ele almak gerekirse, aşağıdaki işlemlerden bahsetmek mümkün olur:

Boyasız kaporta ve göçük düzletme işlemlerinde,

Boya hasarlı kaporta ve göçük düzletme işlemlerinde,

Boya onarımları ve mini yamalarda,

Plastik tampon ve parça onarımında,

Oto döşeme tamirine ihtiyaç duyulan hallerde,

Ön cam onarımlarında,

Deri döşeme tamiri ve leke çıkarma işlemlerinde kasko mini onarım hakları uygulanır ve sigortalıdan ekstra bir ücret talep edilmez.

Kasko mini onarım limiti nedir?

Kasko mini onarım limiti, sigorta şirketlerinin ürün politikalarına göre değişiklik gösterir. Sigorta şirketlerinin bazılarında mini onarım paketi, ek teminatlar arasında yer alır. Mini onarım hizmetine sahip olmak için poliçenize ek ücret ödemeniz gerekebilir. Bazı kuruluşlarda ise mini onarım hizmeti ücretsiz olarak verilir. Kasko sigortanızın ana teminat maddeleri kapsamında değerlendirilir.

Mini onarım hizmeti; kısa ya da uzun yolculukların yanı sıra, araç park halindeyken meydana gelen küçük hasarların tamamını ücretsiz olarak karşılar. Bu durum karşısında hasarsızlık indirimlerinizde bir değişiklik de olmaz.

Mini onarım kaskoya işler mi?

Mini onarım hizmeti kasko poliçeniz süresince geçerli olan bir hizmettir. Kaskonuzun başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanabileceğiniz bu hizmetin kapsamını sigorta firmanız belirler. Birçok sigorta firması mini onarım hizmeti için ekstra bir bedel talep etmez. Bu mini onarım sigorta hizmetinden faydalandığınızda aracınızın hasarsızlık indirimi de bozulmaz. Aracınız hiç hasar almamış gibi kabul edilir. Bir sonraki kasko yenileme döneminde indirim seçeneklerinden yararlanmaya da devam edebilirsiniz.

Küçük çaplı tüm hasarlar mini onarım paketi kapsamında değerlendirilir. Aracınızı güvence altına olan sigorta hizmetleri arasında yer alır.



