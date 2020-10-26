Katar'da kadınlar uçuşta zorla 'muayene' edildi!

Katar Havayolları'nın, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda ölü bir bebek bulunması üzerine bir uçaktaki kadınları indirerek zorla jinekolojik muayeneye tabi tutmasına ilişkin tartışma sürüyor. Yaşından dolayı muayene edilmediğini söyleyen bir yolcu, uçakta yaşananları The Guardian'a anlattı.

'NELER OLDUĞUNU NEDEN AÇIKLAMADILAR?'

"Muhtemelen tüm uçuştaki en şanslı kişiydim çünkü gri saçlarım var ve 60 yaşlarındayım" diyen Kim Mills, Doha-Sydney uçuşunu yapması beklenen uçaktaki tüm kadınların sebep gösterilmeden karanlık bir otoparktaki ambulanslara götürdüğünü söyledi. Mills, "Neler olduğunu bize neden açıklamadılar? Benim için bunun en korkunç yanı bilmemekti" dedi.

'ONLARI NEDEN BÖYLE BİR ŞEYE MECBUR BIRAKTILAR?'

Mills, kadınların teker teker ambulansa götürüldüğünü, sıra kendisine geldiğinde ise bir görevlinin "Hayır, sen git" diyerek kendisini ambulansa almadığını aktardı. O sırada ambulanstan çıkan genç bir kadının ağladığını anlatan Mills, kadının yanına gittiğinde 'uçaktaki tüm kadınların muayene edileceğini öğrendiğini' belirtti. Başka biri ise görevlilerin, kadınlardan iç çamaşırlarını çıkarmalarını istediğini söyledi.