Katar'da kadınlar uçuşta zorla 'muayene' edildi!

Katar Havayolları'nın, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda ölü bir bebek bulunması üzerine bir uçaktaki kadınları indirerek zorla jinekolojik muayeneye tabi tutmasına ilişkin tartışma sürüyor. Yaşından dolayı muayene edilmediğini söyleyen bir yolcu, uçakta yaşananları The Guardian'a anlattı.
"Muhtemelen tüm uçuştaki en şanslı kişiydim çünkü gri saçlarım var ve 60 yaşlarındayım" diyen Kim Mills, Doha-Sydney uçuşunu yapması beklenen uçaktaki tüm kadınların sebep gösterilmeden karanlık bir otoparktaki ambulanslara götürdüğünü söyledi. Mills, "Neler olduğunu bize neden açıklamadılar? Benim için bunun en korkunç yanı bilmemekti" dedi.
Mills, kadınların teker teker ambulansa götürüldüğünü, sıra kendisine geldiğinde ise bir görevlinin "Hayır, sen git" diyerek kendisini ambulansa almadığını aktardı. O sırada ambulanstan çıkan genç bir kadının ağladığını anlatan Mills, kadının yanına gittiğinde 'uçaktaki tüm kadınların muayene edileceğini öğrendiğini' belirtti. Başka biri ise görevlilerin, kadınlardan iç çamaşırlarını çıkarmalarını istediğini söyledi.
Mills, şöyle konuştu: "O zavallı genç kadınlar için nasıl bir tecrübe olduğunu hayal bile edemiyorum. Korkunç olmalı. Üç kız annesiyim ve uçağa geri dönüp düşündüğümde, kızımın burada olmadığına çok sevindim. Onları neden böyle bir şeye mecbur bıraktıklarını bilmiyorum."
Bu sürecin yaklaşık üç saat devam ettiğini söyleyen Mills, "Ne olduğunu anlamıyordum ve ilk başta önce herkese korona virüsü testi yapıldığını düşündüm" dedi. Mills, görevlilerin 'muayeneden' sonra kadınları bir görüşme odasına götürdüğünü aktardı. Uçuş bilgileri alındıktan sonra uçağa binmelerine izin verdiklerini anlatan Mills, "Bacaklarım titriyordu. Uçağa geri döndüğüm için çok mutluydum" dedi.
Kadınların, Sydney'de uçaktan inene kadar konuşmadığını dile getiren Mills, bir kişinin polis yetkililerine bildrimek üzere iletişim bilgilerini topladığını ifade etti. Mills, uçağa bindikten sonra uçuş personelinin yolculardan özür dilediğini aktardı.