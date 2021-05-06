MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kate Upton eski günleri paylaştı! "Seksi göstermek için..."

Kate Upton eski günleri paylaştı! "Seksi göstermek için..."

06.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modellikten oyunculuğa transfer olan güzel isim Kate Upton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski bir fotoğrafıyla yeni fotoğrafını paylaşarak komik bir göndermede bulundu.

Kate Upton eski günleri paylaştı! "Seksi göstermek için..."

Amerikalı oyuncu ve model Kate Upton, yaptığı işlerin yanısıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan yıldız farklı dönemlerde çekilmiş iki mayolu fotoğrafını paylaşarak komik bir göndermede bulundu.

aaa

bb

Kate Upton, Şnorkelle dalış yaparken hala seksi olmaya çabalıyorum... notuyla paylaştığı fotoğrafına moda gerçekliğe karşı (#FashionVsReality) etiketini ekledi. 28 yaşındaki yıldızın fotoğraflarına yüzbinlerce beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
"Açık ilişki" deyip ekledi! "Boynuzlu""Açık ilişki" deyip ekledi! "Boynuzlu"
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması

EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü

Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.