Kate Upton eski günleri paylaştı! "Seksi göstermek için..."

Amerikalı oyuncu ve model Kate Upton, yaptığı işlerin yanısıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan yıldız farklı dönemlerde çekilmiş iki mayolu fotoğrafını paylaşarak komik bir göndermede bulundu.

Kate Upton, Şnorkelle dalış yaparken hala seksi olmaya çabalıyorum... notuyla paylaştığı fotoğrafına moda gerçekliğe karşı (#FashionVsReality) etiketini ekledi. 28 yaşındaki yıldızın fotoğraflarına yüzbinlerce beğeni geldi.

