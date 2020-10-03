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Katie Holmes sevgilisi Emilio Vitolo ile metroda görüntülendi

03.10.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Katie Holmes sevgilisi Emilio Vitolo ile metroda görüntülendi

Şef Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşayan oyuncu Katie Holmes, önceki gün sevgilisiyle metroda görüntülendi. Bir süre telefonlarıyla ilgilenen ikiliyi, diğer yolcular tanımadı.

Tom Cruise ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri ile defalarca New York metrosunda objektiflere takılan oyuncu Katie Holmes, bu kez sevgilisi Emilio Vitolo Jr ile yolculuk yaptı.

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Hızlı ve rahat ulaşım için özel araçlarına binmek yerine metroyu tercih eden ikili, bir süre telefonlarıyla ilgilendi.

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Ünlü aşıkları, fotoğraflarını çeken kişi dışında diğer yolcular tanımadı.
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41 yaşındaki Holmes, New York'un ünlü bir restoranın sahibi ve şefi Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşamaya başladıktan sonra adeta bambaşka birine dönüştü.

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Kendisi gibi oyuncu Tom Cruise ile 6 yıl evli kaldıktan sonra Jamie Foxx ile nişanlanan ve ondan da ayrılan Katie Holmes, ilişkilerinde her zaman mesafeli görüntüler sergilerdi.

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Holmes, artık Vitolo Jr ile aşkını kamuoyu önünde yaşamaktan çekinmiyor. İkili, tam anlamıyla liseli aşıklar görüntüsü sergiliyor. Çift, sık sık New York sokaklarında, parklarında el ele ve göz göze objektiflere takılıyor.

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Bu durum Katie Holmes'ın yakın çevresinin de dikkatini çekti. Oyuncunun ailesi ve yakın çevresi, Holmes'un yaşadığı bu aşk ile değiştiğini öne sürdü.

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