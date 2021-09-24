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  4. Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

24.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık tatil yapmak ve estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye gelen Katie Price, İstanbul'da gittiği kuaförde kebap yedi. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcının iri taşlı yüzüğünü göstererek adeta hava attı.

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

Sık sık Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şarkıcı Katie Price, bu sefer de nişanlısı Carl Woods ile İstanbul'a geldi. 43 yaşındaki şarkıcı, önceki gün de kuaföre gitti.

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YÜZÜĞÜYLE HAVA ATTI

Saçını boyatırken kebap ziyafeti yapan şarkıcı, o anları da 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da paylaştı. Türk yemeklerini öven Price'ın bu videosunda en çok dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü oldu.

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DEĞERİ TAM 50 BİN STERLİN

Dünyaca ünlü ismin parmağındaki iri taşlı yüzüğün fiyatı ise tamı tamına 50 bin sterlin. Geçtiğimiz ay evinde saldırıya uğrayan şarkıcının parmağındaki yüzüğün çalındığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Katie Price Instagram
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