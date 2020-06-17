Katy Perry: Bırak güneş içeri girsin!

Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, şimdi de hayranlarını heyecanlandırdı.

35 yaşındaki Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı, bu pozlara, "Eğer bir mesafe istiyorsam, bu deriden sıyrılmalıyım, eğer mesafeyi istiyorsam, güneşin içeri girmesine izin vermeliyim, yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.

Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.



