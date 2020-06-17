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Katy Perry: Bırak güneş içeri girsin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Katy Perry, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Katy Perry: Bırak güneş içeri girsin!

Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, şimdi de hayranlarını heyecanlandırdı.

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35 yaşındaki Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Şarkıcı, bu pozlara, "Eğer bir mesafe istiyorsam, bu deriden sıyrılmalıyım, eğer mesafeyi istiyorsam, güneşin içeri girmesine izin vermeliyim, yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.

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Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.

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