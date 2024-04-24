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Kırmızı halıda göz kamaştırdı! Gizem Erman Soysaldı tarzıyla festivale damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 10:03
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Ünlü oyuncu Gizem Erman Soysaldı, 'İçerdekiler' filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali'nin özel konuğu olarak Moskova'ya gitti. Kırmızı halıda göz dolduran Soysaldı mini elbisesi ve derin dekoltesiyle festivale damga vurdu.

Kırmızı halıda göz kamaştırdı! Gizem Erman Soysaldı tarzıyla festivale damga vurdu

Gizem Erman Soysaldı, 2018'de Adana’da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', 2019’da da Nürnberg’de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldığı 'İçerdekiler' filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali’nin özel konuğu olarak Moskova’ya gitti.

Filmin gösterimi öncesinde kırmızı halıda dünya basınını ve katılıcımaları selamlayan Gizem Erman Soysaldı yoğun ilgiyle karşılandı.

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KIRMIZI HALI TARZI OLAY...

‘İçerdekiler’ filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Gizem Erman Soysaldı kırmızı halıda adeta göz doldurdu.

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Siyah beyaz mini elbisesiyle festivale damga vuran Gizem Erman Soysaldı derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı. Soysaldı'nın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü isme sosyal medyada; 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Tebrikler', 'Oyunculuğun harika' gibi yorumlar yapıldı.

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Gizem Erman Soysaldı Oyuncu film festivali
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