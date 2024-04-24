Merve Boluğur 'Gecelerde ben' notuyla paylaştı! O pozlara yorum yağdı

2006 - 2007 yılları arasında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiğinden beri ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medyada aktif olan isim her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Merve Boluğur şimdi de 'Gecelerde ben' notuyla paylaştığı kareleriyle dikkat çekti.

Boluğur siyah mini elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı. Ünlü ismin o pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Merve Boluğur'a; 'Eski Merve geri döndü', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile bir araya gelen Merve Boluğur şarkı müjdesi vermişti.

Boluğur, "Hareketli, 'eller havaya’ tarzında tam bir yaz şarkısı. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" demişti.