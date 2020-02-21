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Katy Perry çekimlerde gazdan etkilenip bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Katy Perry, çekimler sırasında gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Katy Perry çekimlerde gazdan etkilenip bayıldı

Katy Perry'nin içinde bulunduğu American Idol'un gelecek bölümünden önce ortaya çıkan görüntülerde ünlü şarkıcının çekimler sırasında gaz sızıntısında bayıldı. "İyi hissetmiyorum" dediği duyulan ve yere yığılan ünlü şarkıcının stüdyo boşaltıldıktan sonra yere düştü.

Acil durum ekipleri stüdyoya girerek müdahalede bulunurken set ekibi ve yarışmacılar olay anında binadan tahliye edildi.

The Independent'ın konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Perry'nin temsilcisi ise henüz bir açıklama yapmadı.

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