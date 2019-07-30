MAGAZİN

Katy Perry'nin şarkısı çalıntı çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

ABD'li pop yıldızı Katy Perry'nin tüm dünyada en çok dinlenen şarkılarından 'Dark Horse'un çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Katy Perry'nin şarkısı çalıntı çıktı

Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı, 6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı olan şarkısı 'Dark Horse' hakkında, Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame 'çalıntı' davası açmıştı.

Gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, Dark Horse'un kendisinin 2008'de çıkardığı 'Joyful Noise' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmişti.

The Associated Press’in aktardıklarına göre, 2014 yılında Flame tarafından açılan davanın dün gerçekleşen duruşmasında karar çıktı.

ABD’nin Los Angeles mahkeme salonunda dokuz üyeli jüri, tüm dünyada en çok dinlenenler arasına giren şarkının, 'Joyful Noise'dan çalıntı olduğu hükmüne vardı.

'ŞARKIYI HİÇ DUYMADIM'

Perry ve 'Dr Luke' ismiyle bilinen yapımcısı ise Hristiyan rap dinlemedikleri için şarkıyı daha önce hiç duymadıklarını söyledi.

Davanın ceza aşamasına girdiği ve telif hakkı için 34 yaşındaki Perry'e ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine karar verilecek.

Flame'in DJ'i Cho’zyn Boy, Perry'nin Dark Horse ve Flame'in Joyful Noise şarkılarındaki benzerlikleri göstermek bir ses dosyası paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katy Perry Dark Horse

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