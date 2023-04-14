Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali şaşırttı! "Şimdi onlar düşünsün"

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Aslı Enver, Pelin Karahan ve Dağhan Külkeç ile başrolleri paylaşan İbrahim Kendirci adeta yıllara meydan okuyor. 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen dizide 'Deniz Akça' karakterine hayat veren ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
36 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda öne çıkan fit hali ile övgüleri topluyor.
Aradan geçen 12 yıla karşın neredeyse hiç değişmeyen Kavak Yelleri'nin ünlü oyuncusunu görenler yorum yapmadan geçmiyor.
Ünlü oyuncu, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi yapımlarda da rol almıştı.
İbrahim Kendirci'nin paylaşımlarına gelen yorumlar dikkat çekti.
İşte o yorumlardan bazıları:
"Şimdi onlar düşünsün",
"Reis yine bildiğimiz gibi",
"Süpersin paşa"