Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali şaşırttı! "Şimdi onlar düşünsün"

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Aslı Enver, Pelin Karahan ve Dağhan Külkeç ile başrolleri paylaşan İbrahim Kendirci adeta yıllara meydan okuyor. 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen dizide 'Deniz Akça' karakterine hayat veren ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

BİR ZAMANLAR GENÇ KIZLARIN HAYALİNİ SÜSLÜYORDU

36 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda öne çıkan fit hali ile övgüleri topluyor.

KAVAK YELLERİ'NİN DENİZ'İNDEN KAS ŞOV

Aradan geçen 12 yıla karşın neredeyse hiç değişmeyen Kavak Yelleri'nin ünlü oyuncusunu görenler yorum yapmadan geçmiyor.

Ünlü oyuncu, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi yapımlarda da rol almıştı.

"REİS YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ"

İbrahim Kendirci'nin paylaşımlarına gelen yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Şimdi onlar düşünsün",

"Reis yine bildiğimiz gibi",

"Süpersin paşa"

