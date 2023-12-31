MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kavgaları gündem olmuştu: Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a olay yanıt: Bu ceza...

Kavgaları gündem olmuştu: Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a olay yanıt: Bu ceza...

31.12.2023 16:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki polemik devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama Nuri Bilge Ceylan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceylan, iddia edilenin aksine hiçbir filminde Zeki Demirkubuz'a gönderme yapmadığını belirterek, "Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemediğini" söyledi.

Türk sinemasının iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un yıllardır süren küslüğü 2023'ün son günlerine damgasını vuran polemikle yeniden gündeme geldi.

Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni arasındaki tartışmaya ilişkin Nuri Bilge Ceylan'dan yeni bir açıklama geldi. Zeki Demirkubuz'un Habertürk'te katıldığı yayında söylediği sözlere yanıt veren Ceylan, 2006 yılındaki Altın Portakal Film Festivali'nde hastalığı nedeniyle bayıldığını belirtirken Demirkubuz'un diğer açıklamalarına da ismini anmadan yanıt verdi.

"FİLMLERİMİ KİRLETMEK İSTEMEM"

Atilla Dorsay ile yaptığı röportajda Yılmaz Güney'in 'Baba' filmini izlediğini söylediğini hatırlatan Ceylan, filmlerinde ise Demirkubuz'a yönelik herhangi bir gönderme bulunmadığını vurguladı.

Ceylan'ın paylaşımı şöyle:

"Bir algı oluşturmaya yönelik hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş.

Ama 2006 yılında Antalya’daki törene 40 derece ateşle geldiğimi, sağlık nedeniyle bayıldığımı bildiğin ve o dönemde bunu bütün gazeteler yazdığı halde hala öyle şeyler söyleyebilmen inanılmaz. Her zaman yaptığın gibi “madem böyle bir algı oluşmuş, öyleyse bundan yararlanayım” şeklinde düşünüyorsun. Tıpkı filmi bile seyretmeden yaptığın suçlamalar gibi. O senaryonun üzerinde sadece benim değil üç kişinin aylar süren alın teri ve emeği var. Birkaç kişi şöyle dedi böyle dedi diye seyretmek zahmetine bile katlanmadan bir filme kara çalmak, ona emek veren insanların onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı.

2008 Altın Portakal’da Baba filmini izlemediğimi söylediğimi, bunu TV’de seyrettiğini belirtmişsin. Bu doğru değil. Baba filmini seyrettiğimi ve çok sevdiğimi daha dünya prömiyeri sonrasında Cannes’daki basın toplantısında söyledim. Soruyu da Atilla Dorsay sormuştu hatta. Cannes sitesinde podcastini bulabilirsin.

Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem. Ama yine de Kış Uykusu filminde Nihal’in Aydın’a söylediği küçük bir repliğin senin de içinde olduğun belli bir tipolojiyi iyi tarif ettiğini düşündüğümü inkar edemem.

“Vicdan, ahlak, ideal, ilkeli olma, yaşamın amacı… bu sözler ağzından hiç eksilmedi. Birini küçük düşürmek, incitmek, karalamak istediğin zaman hep böyle sözler söylersin. Ama bence, bir insan bu kelimeleri bu kadar fazla kullanıyorsa esas ondan şüphe etmek lazım…”

Daha birçok şey yazdım, sildim, vazgeçtim. "Bir insanın karakteri onun yazgısıdır" demiş Herakleitos. Yapacak bir şey yok. Kendimin ve çevremdeki insanların huzurunu daha fazla kaçırmayacağım. Ve bundan sonra da bir şey yazmayacağım. Böyle bir gereklilik doğarsa da buna mahkeme yoluyla devam ederim. Seni kendi gerçeğinle başbaşa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor.

Herkese kavgasız dövüşsüz bir yeni yıl dilerim."

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celal Şengör'den Üşümezsoy'a sert sözler: 'Sözleri zır cahillik’Celal Şengör'den Üşümezsoy'a sert sözler: 'Sözleri zır cahillik’
Oyunculuğa ara verdi: Yeni mesleği şaşırttı!Oyunculuğa ara verdi: Yeni mesleği şaşırttı!
2023'te en çok onları konuşmuştuk!2023'te en çok onları konuşmuştuk!
Anahtar Kelimeler:
Nuri Bilge Ceylan Zeki Demirkubuz sosyal medya ele söyledi
En Çok Okunan Haberler
Penis büyütme ameliyatı bankacıyla doktoru karşı karşıya getirdi

Penis büyütme ameliyatı bankacıyla doktoru karşı karşıya getirdi

Yürek yakan satırlar: 'Ölürsem ortada kalır'

Yürek yakan satırlar: 'Ölürsem ortada kalır'

Cinsel ilişki sırasında öldürdü, savunması şaşkına çevirdi!

Cinsel ilişki sırasında öldürdü, savunması şaşkına çevirdi!

Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajında 'Atatürk' çıkışı!

Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajında 'Atatürk' çıkışı!

Yüksek kar vaadi ile 150 milyon liralık vurgun! Her şeyi satıp...

Yüksek kar vaadi ile 150 milyon liralık vurgun! Her şeyi satıp...

Dilan Polat Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldü

Dilan Polat Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.