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  4. Kavgayı ayırmak için gelmişti! Polis memuru sinirlerine hakim olmadı... 14 yaşındaki kızın kafasına defalarca vurdu

Kavgayı ayırmak için gelmişti! Polis memuru sinirlerine hakim olmadı... 14 yaşındaki kızın kafasına defalarca vurdu

06.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde iki kız öğrenci arasındaki kavgayı ayırmak için olay yerine polis ekipleri çağrılmıştı. İki kız öğrenci arasındaki kavgayı ayırmak için bölgeye gelen polis memuru sinirlerine hakim olamayınca işler kontrolden çıktı. 14 yaşındaki kızın kafasına defalarca şiddetli bir şekilde vuran polis memuru açığa alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde okul çıkışındaki iki kız öğrenci arasındaki kavgayı ayırmak için olay yerine gelen polis memuru, kavgaya karışan kızlardan birini darp ettiği gerekçesiyle açığa alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde diğer öğrencilerin tedirginlik içindeki bakışları arasında polis memurunun 14 yaşındaki kızın kafasına defalarca yumruk attığı görüldü. Diğer öğrenciler arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken polis memurunun şiddetli tavrı sertleşti. 14 yaşındaki kız kendisine şiddet gösteren polise, “Ne yapıyorsun? Bırak beni” diyerek bağırmaya başladı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

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New York Post’a konuşan bir görü tanığı, “Polis bir anda demirlerin üzerinden atladı ve kavganın tam ortasına girdi. Kavgayı ayırması gereken o da karıştı. Herkes kelepçeliydi” dedi.

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Kavgaya karışan 12 ve 14 yaşlarındaki iki kız çocuğu tutuklandı ve daha sonra soruşturma sürerken herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadan serbest bırakıldı. Polis memuru açığa alınırken 14 yaşındaki kız aldığı darbelerin sonrasında hastanede tedavi altına alındı.

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