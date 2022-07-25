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Kavurucu sıcaklara aldırış etmediler! Katlı otoparkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

25.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere tarihinin en sıcak günlerini yaşarken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü gündem yaratmayı başardı. Birmingham Şehir Merkezi'ndeki Snow Hill istasyonunun yakınındaki belediyeye ait çok katlı otoparkta kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir çiftin cinsle ilişkiye girdiği anlar gösterildi. Sosyal medyada görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

Kavurucu sıcaklara aldırış etmediler! Katlı otoparkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere’de termometrelerin 38 ila 40 derecelik sıcaklığı gösterdiği günlerde ismi açıklanmayan bir çift havalardan bunalarak ilginç bir yönteme başvurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Birmingham Şehir Merkezi'ndeki Snow Hill istasyonunun yakınındaki belediyeye ait otoparkta ismi açıklanmayan bir çift çevrelerindeki ofis binalarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler 163 bin görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları viral olan görüntülere yoğun ilgi gösterirken yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı çiftin otoparkta olmasına dikkat çekerek, “Oraya park edemezsin” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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