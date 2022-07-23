Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerasına yakalanınca cezaları kesinleşti

Avustralya’da yaşayan 19 yaşındaki Shameka Julie Leeding ve 20 yaşındaki sevgilisi Jake James Quinn başka bir suçla alakalı olarak mahkemeye çağrılmıştı. Mahkeme salonunun dinlenme bölümünde davalarını bekleyen çift bir anda cinsle ilişkiye girmeye başladı. Güvenlik tarafından uyarılan çift, tam iki kez daha cinsel ilişki eylemlerine devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sonrasında bir kez daha mahkemeye çağrılan ikili uygunsuz eylemlerinden suçlu bulundu.

AVUKATIN SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Avukat Nathan Bouchier, Quinn’in eylemleri planlamadığını ve davranışının uygunsuz olabileceğini düşünmediğini ifade etti. İkiliyi mahkum eden sulh hakimi Clare Kelly, suçu çirkin davranış olarak nitelendirdi ve bir adliyede böyle bir olay olduğunu hiç duymadığını söyledi.



