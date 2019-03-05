Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar ile ilgili olay sözler

Kaya Çilingiroğlu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.Merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar hakkında söylediği sözlerle olay oldu. "Kaya ile evlenmem bir tektaşa bakar" diyen Avşar'a Çilingiroğlu şu yanıtı verdi:

"İlişkimiz boyunca Hülya'ya tektaş takmadım. En sevdiği ve tek taktığı mücevher tektaştır. Biz tanıştığımızda onun tek taşı vardı, ben de almadım o yüzden.

Benim için söylediklerini izlememiştim, sosyal medyadan gördüm. Büyük konuşmayayım ama Hülya ile yeniden evlenmem imkansız gibi bir şey.

Senede 3 gün Ayvalık'a gidiyorum. 1. gün neredeyse ayaklarımı yıkayacak, 2. gün normale dönüyor, 3. gün 'acaba beni ne zaman kovacak' diyorum.

Aynı ortamda yaşamamız zor. Geç kahvaltı yapıyor, ben erken. O plaja gidiyor, ben sevmem. Akşam yemeğini yiyor 8-9 gibi odasına gidiyor... Hülya dinlemediği için anlamıyor. İnsanlarda genel olarak böyle bir sorun var. Dinlemeyi sevmiyorlar. Dinlemek bana babamdan mirastır."

"BENİM İÇİN EVLİLİK YOK ARTIK"