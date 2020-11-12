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Kaya Çilingiroğlu ve oğlu alışverişte! Bir anda sinirlendi

12.11.2020 10:31 | Son Güncelleme:
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Kaya Çilingiroğlu ve oğlu alışverişte! Bir anda sinirlendi

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Kaya, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Çilingiroğlu kendisini görüntüleyen gazetecilere çıkışıyla dikkat çekti. Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali de gözlerden kaçmadı.

Kaya Çilingiroğlu, oğluyla alışveriş turuna çıktı. Çilingiroğlu, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki verdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" dedi. Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden spor yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt verdi.

Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan kardeş pozuZehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan kardeş pozu

Bir telefon dükkanından oğlu ile alışveriş yapan Çilingiroğlu, sonrasında hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı.

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Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun görüntüsü de gözlerden kaçmadı.

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