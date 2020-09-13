Kayahan’ın eski karısı İpek Açar yeni eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı!

Merhum sanatçı Kayahan ve müzisyen İpek Tüter 1999 yılında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. İpek ve Kayahan çiftinin bu evliliklerinden 2001 yılında Aslı Gönül adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen İpek-Kayahan Açar, ünlü sanatçının daha önce 2 defa yendiği kanser hastalığıyla mücadelesi kaybetmesi sonucunda ayrılmak zorunda kalmıştı. Eşinin vefatından sonra adeta inzivaya geçilen İpek Açar, aradığı aşkı müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü’de buldu. 13 Eylül 2019 yılında Alaçatı’da evlenen ikili mutluluklarının 1. yılını aşk dolu karelerle kutlamayı seçti.

‘GÜZEL KARICIĞIM’

13 Eylül 2019 tarihinde hayatını İpek Tüter’le birleştiren müzisyen Alper Kömürcü, evliliklerinin ilk yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Düğünde çekilen bir karelerini paylaşan Kömürcü, “Seni seviyorum güzel karıcığım. Hayatlarımız birleştiren Yüce Yaradan’a sonsuz şükürler olsun” notunu düştü. Kömürcü’nün paylaşımının yorumlarını sınırlandırması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.