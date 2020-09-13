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Kayahan’ın eski karısı İpek Açar yeni eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Türk müziğinin duayen isimlerinden Kayahan yumuşak doku kanseri hastalığının nüksetmesi üzerine 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti. Usta ismin vefatından sonra eşi İpek Acar ise müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü’yle 2019 yılında hayatını birleştirmişti. Kayahan’ın eski eşi 1. yıl dönümlerinde eşine sosyal medyadan jest yapmayı tercih etti.

Kayahan’ın eski karısı İpek Açar yeni eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı!

Merhum sanatçı Kayahan ve müzisyen İpek Tüter 1999 yılında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. İpek ve Kayahan çiftinin bu evliliklerinden 2001 yılında Aslı Gönül adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen İpek-Kayahan Açar, ünlü sanatçının daha önce 2 defa yendiği kanser hastalığıyla mücadelesi kaybetmesi sonucunda ayrılmak zorunda kalmıştı. Eşinin vefatından sonra adeta inzivaya geçilen İpek Açar, aradığı aşkı müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü’de buldu. 13 Eylül 2019 yılında Alaçatı’da evlenen ikili mutluluklarının 1. yılını aşk dolu karelerle kutlamayı seçti.

‘GÜZEL KARICIĞIM’

alper kömürcü

13 Eylül 2019 tarihinde hayatını İpek Tüter’le birleştiren müzisyen Alper Kömürcü, evliliklerinin ilk yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Düğünde çekilen bir karelerini paylaşan Kömürcü, “Seni seviyorum güzel karıcığım. Hayatlarımız birleştiren Yüce Yaradan’a sonsuz şükürler olsun” notunu düştü. Kömürcü’nün paylaşımının yorumlarını sınırlandırması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

‘CAN YOLDAŞIM’

ipek acar

Eşi Alper Kömürcü’nün paylaşımına İpek Tüter’den aşk dolu bir cevap geldi. Aynı fotoğrafı yayınlayan İpek Tüter, “Güzel yürekli can yoldaşım iyi ki varsın” yazdı. İpek Tüter’in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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