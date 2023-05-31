Kayahan'ın kızı Beste Açar'a haciz şoku! Televizyonu, bilgisayarı, buzdolabı bile...

Kayahan'ın kızı Beste Açar, hem açıklamalarıyla hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Sanatçının vefatından sonra İpek Açar ile sık sık miras sorunları yaşayan ünlü isim, şimdi de haciz haberleriyle gündeme geldi.

Uzun süredir Evren Bölek ile evli olan Beste Açar'ın evine eşinin kira borçları sebebiyle haciz işlemi başlatıldı. Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Açar'ın eşi Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı.

Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

Haciz mahallinde bulunan Evren Bölek'in borcunu ödemeyeceğini dile getirip "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" dediği iddia edildi.

Açar'ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındığı belirtildi.



