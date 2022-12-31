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Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar tarih vererek uyardı bunun adı: ‘Yüksek basınç faciası’

31.12.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen yılbaşı açıklamaları sonrası herkes havaların ne zaman soğuyacağını merak etmeye başladı. Uzmanlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olmasının nedenini ‘yüksek basınç’ etkisi olarak açıklayarak kar yağışlı ve soğuk günler için ise 10 Ocak sonrasını işaret etti. Öte yandan Türkiye’nin geçen yıl aldığı kar yağışı da hatırlatıldı ve bu yıl da aynısının olduğu belirtildi. İşte kar yağışı haberi için beklenen o açıklamanın detayları…

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar tarih vererek uyardı bunun adı: ‘Yüksek basınç faciası’

Türkiye’de havaların kış ayında olmamıza rağmen mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin sebebi belli oldu. Herkesin sorduğu ‘Ne olacak bu havalar? Ne zaman yağış gelecek havalar soğuyacak?’ sorularının cevabı ortaya çıktı.

Hava Forum sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin ve kurak bir dönem geçirmemizin sebeplerini tek tek açıkladı. ‘Yüksek basınç faciası’ olarak nitelendirilen içinde bulunduğumuz bu durumun ne zaman biteceğine ilişkin ise tarih verildi. 10 Ocak tarihine dikkat! Türkiye’ye kar yağışı açısından yine oldukça yoğun günler gelebilir. İşte Türkiye’nin maruz kaldığı ‘yüksek basınç etkisi’ ile ilgili o açıklama:

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“Yurdumuz ve Avrupa uzun süredir yüksek basıncın etkisinde yüksek basınçlı havalarda meteorolojik sakinlik yaşanmaktadır. Gündüzleri biraz ılık geceleri ise ayaz ve yer yer sis oluşmaktadır. Yurdumuz uzun süredir yüksek basınçtan bir türlü kurtulamıyor.

‘SOĞUKLARIN ÜLKEMİZE İNMESİ 10 OCAK SONRASI’

Sıcaklık animasyonlarına bakıldığında soğukların tepemizde dolaştığı ancak Türkiye’ye gelemediği görülüyor. Bu soğukların ülkemize inmesi 10 Ocak tarihi sonrası gibi görülüyor. 10 günlük yağış haritasına bakıldığında da Doğu Karadeniz biraz yağış alacak. Türkiye üzerinde genel bir kuraklık var. Yağış miktarı yok denecek kadar az seviyede seyrediyor.

‘KAYAK MERKEZLERİNDE BİLE KAR YAĞIŞI YOK!’

Son olarak bir de 10 günlük kan haritasında da sadece Doğu Karadeniz’de kar yağışı görülüyor. Kar haritası da Türkiye üzerinde çok kötü durumda Uludağ, Kartepe gibi kayak merkezlerimizde bile kar yağışı gözükmüyor.”

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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: ‘GEÇEN KIŞ BOL KARLI GEÇMİŞTİ’

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir hatırlatmada bulundu. Ökten paylaşımında geçen sene ile bu senenin grafiklerini paylaşarak “Geçen sene Yılbaşına normallerden çok sıcak hava koşulları ile girmiştik. Bu sene de böyle oluyor. Geçen Kış bol karlı geçmişti. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Gayet normal...” ifadelerini kullandı.

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