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  4. 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! Doktordan haber alınamıyor

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! Doktordan haber alınamıyor

16.02.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! Doktordan haber alınamıyor

Bursa'da, sabah saatlerinde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, sabah 08.00 saatlerinde otomobiline binip evden ayrıldı. Kayak yapmak için evden çıktığını söyleyen Yalçın'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobilini Uludağ yolu 11'inci kilometresi üzerinde terk edilmiş halde buldu.

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Yalçın'ın kaybolma ihtimali üzerinde durulması üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Ekibi (AKUT) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi. Arama- kurtarma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği öğrenildi. (DHA)

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