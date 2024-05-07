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  4. Kayda dantel geceliği ile girdi! Zeynep Bastık yine olay oldu! 'Uykudan uyanıp...'

Kayda dantel geceliği ile girdi! Zeynep Bastık yine olay oldu! 'Uykudan uyanıp...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 09:26
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bu defa son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Dantel geceliğini ile kayda giren Bastık o anlarını takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kayda dantel geceliği ile girdi! Zeynep Bastık yine olay oldu! 'Uykudan uyanıp...'

Özel hayatı, şarkıları ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık son dönemde 'Lan' şarkısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu. Zeynep Bastık dantel geceliği ile kayda girdi ve o anlarını takipçileri ile paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı bu kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Zeynep Bastık'a 'Uykundan uyanıp beste mi yapıyorsun?', 'Bu kız felaket', 'Sanatçı dediğin böyle olur' gibi yorumlar yapıldı.

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