Kaygısızlar'daki Alper'in son haline bakın!

Efsane dizi Kaygısızlar'ın fenomen karakterleri Kültigin ve çetesini hatırlamayan yoktur.

Dizide Kültigin'in adamı Alper karakterini canlandıran Ömer Duran'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kaygısızlar dizisiyle dizi sektörüne giren oyuncu Ömer Duran dur durak bilmeksizin dizi ve filmlerde yer almaya devam ediyor. En son yayın hayatı kısa süren Günebakan dizisinde Fidel karakterini canlandırıyordu.

İşte 1998'de biten diziden sonra birçok projede rol alan Ömer Duran'ın son hali.



