Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca saklayan damat bir anda zengin oldu! Senelerce evlerinde baktılar

Vietnam’da yaşayan 3 çocuk annesi yaşlı bir kadın kendi bakımını üstelemediği için çocuklarından yardım istedi. Eşinin ricası üzerine Minh, karısının iki erkek kardeşinin maddi durumlarının daha iyi olmasına rağmen annesini istememesiyle kayınvalidesini evine davet etti. Damadının kendisine özverili bir şekilde baktığını gören kayınvalide damadına 50 bin Dong değerinde eski tarihli bir banknot verdi ve onu kullanmamasını söyledi.

UNUTMUŞTU AMA...

Yaşlı kadının ölümünden yaklaşık 1 yıl sonra yabancı bir kişi Minh ve ailesini ziyaret ederek banknotu sordu. Kayınvalidesinin kendisine verdiği notla birlikte parayı yabancıya getiren Minh, damadın para karşılığında 1.4 milyon baht (yaklaşık 1 milyon 102 bin TL) nakit para ve bir arsa teklif etmesi üzerine şaşkına döndü.

KAYINVALİDESİ PLANLAMIŞ

Milyoner olan damat kayınvalidenin emanet ettiği banknotu sattıktan sonra kendilerini ziyaret eden kişinin yaşlı kadının bir arkadaşı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Kayınvalidenin parası ve arazisini emanet ettiği bir arkadaşı aracılığıyla damadına mirasını bıraktığı ifade edildi.