Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca saklayan damat bir anda zengin oldu! Senelerce evlerinde baktılar

    Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca saklayan damat bir anda zengin oldu! Senelerce evlerinde baktılar

    02.08.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Vietnamlı bir adam olan Minh eşinin ricası üzerine tek başına yaşayan kayınvalidesini evlerine aldı. Yıllarca yaşlı kadının bakımını üstlenen damat kayınvalidesinin vefat etmesi üzerine hiç beklemediği bir anda zengin oldu. Kayınvalidesinin gizlice kendisine verdiği parayı saklayan damat milyoner oldu.

    Vietnam’da yaşayan 3 çocuk annesi yaşlı bir kadın kendi bakımını üstelemediği için çocuklarından yardım istedi. Eşinin ricası üzerine Minh, karısının iki erkek kardeşinin maddi durumlarının daha iyi olmasına rağmen annesini istememesiyle kayınvalidesini evine davet etti. Damadının kendisine özverili bir şekilde baktığını gören kayınvalide damadına 50 bin Dong değerinde eski tarihli bir banknot verdi ve onu kullanmamasını söyledi.

    UNUTMUŞTU AMA...

    Yaşlı kadının ölümünden yaklaşık 1 yıl sonra yabancı bir kişi Minh ve ailesini ziyaret ederek banknotu sordu. Kayınvalidesinin kendisine verdiği notla birlikte parayı yabancıya getiren Minh, damadın para karşılığında 1.4 milyon baht (yaklaşık 1 milyon 102 bin TL) nakit para ve bir arsa teklif etmesi üzerine şaşkına döndü.

    KAYINVALİDESİ PLANLAMIŞ

    Milyoner olan damat kayınvalidenin emanet ettiği banknotu sattıktan sonra kendilerini ziyaret eden kişinin yaşlı kadının bir arkadaşı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Kayınvalidenin parası ve arazisini emanet ettiği bir arkadaşı aracılığıyla damadına mirasını bıraktığı ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

    Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

     Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”Sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”
    Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...
    Sevgilisiyle samimi pozlar! “Aşktan yanmak budur”Sevgilisiyle samimi pozlar! “Aşktan yanmak budur”
    Anahtar Kelimeler:
    Vietnam damat kayınvalide

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

    Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

    Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

    Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

    Eski sevgilisini adım adım takip edip...

    Eski sevgilisini adım adım takip edip...

    “İnsanlar bu türü anlayamıyor"

    “İnsanlar bu türü anlayamıyor"

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Günün Videosu

    Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
    Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.