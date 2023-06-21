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  4. Gelin ve kayınvalide arasındaki yemek kavgası büyüdü! Damat düğünden 2 gün sonra boşandı

Gelin ve kayınvalide arasındaki yemek kavgası büyüdü! Damat düğünden 2 gün sonra boşandı

21.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijeryalı ismi açıklanmayan bir adam evlendikten 2 gün sonra boşanmaya karar verdi. Karısının annesine kaba davranışları ve ikilinin arasındaki bitmeyen kavgaya daha fazla dayanamayacağını söyleyen damat boşanma davası açtı. Olay sosyal medyada gündem yarattı.

Gelin ve kayınvalide arasındaki yemek kavgası büyüdü! Damat düğünden 2 gün sonra boşandı

Nijerya’da düğünden iki sonrasında bir adamın karısının annesine kaba davranışları nedeniyle boşanmaya karar vermesi gündem yarattı. Adam öfkesinin gelin ve kayınvalide arasındaki düğün yemeği gerginliğinden başladığını ifade etti. İki kadının düğün sırasında birbirlerine tokat attığını gören öfkeli eş karısını affetmedi ve düğünden sadece 2 gün sonra boşanmaya karar verdi.

DÜĞÜNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Damat annesi ve karısının düğünde davetlilerin önünde tartışmaya başladığını söyledi. İkili arasında devam eden tartışma alevlenince kayınvalidenin gelinine tokat atmasıyla gerginlik tırmandı. Gelin kayınvalidesine tokatla karşılık verince işler kontrolünden çıktı. Nijeryalı eş hayatında daha fazla gerginlik istemediğini dile getirerek karısına boşanma davası açtı.

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Nijerya boşanma düğün gelin kayınvalide

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