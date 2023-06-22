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KAYIP DENİZALTI SON DAKİKA: Titanik gezisinde kaybolan denizaltı bulundu mu, içerisinde kaç kişi var? Günlerdir haber alınamıyor!

22.06.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp denizaltı ile ilgili araştırmalar basında yer alan haberler sonrası hız kazandı. ABD Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı bulmak için arama bölgesinin 2 kat genişletildiği belirtilmişti. Kayıp denizaltından günlerdir haber alınamıyor. Peki, Titanik gezisinde kaybolan denizaltı bulundu mu, içerisinde kaç kişi var? İşte kayıp denizaltı olayında son durum...

KAYIP DENİZALTI SON DAKİKA: Titanik gezisinde kaybolan denizaltı bulundu mu, içerisinde kaç kişi var? Günlerdir haber alınamıyor!

Kayıp denizaltı ile ilgili detaylar merak edildi. Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltına dair çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamada bölgenin Amerija Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinin 2 katı büyüklüğünde olduğu vurgulandı. Birçok kişi "Kayıp denizaltı bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte layıp denizaltı ile ilgili ayrıntılar...

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU?

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin yaşamını yitirdiği Titanik'in enkazını ziyaret için yola çıkan turistik denizaltı kayboldu.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen olay nedeniyle Atlas Okyanusu'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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KAYIP DENİZALTINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Kayıp denizaltında Titanik'in enkazını ziyaret için ödeme yapan İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı Sehzade Dawood ve oğlu Sulaiman, Fransız denizaltı pilotu Paul-Henry Nargolet ve seferi yöneten firmanın CEO'su Stockton Rush'ın bulunduğu biliniyor.

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