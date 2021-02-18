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  4. Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

18.02.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Çorum’da 43 gündür kayıp olarak aranan C.E. (13) adlı kız çocuğu, polis ekipleri tarafından Ankara’da bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Çorum’da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara’da bir adreste olduğu tespit edildi.

Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'da, 43 gündür kayıp olarak aranan C.E. (13) adlı kız çocuğunun alıkonulduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2’si Afgan uyruklu 4 kişi tutuklandı. Afgan uyruklu 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)

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