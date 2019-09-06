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Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 22:32 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Karapınar mezrasında meydana gelen kazada, Cuma Karataş yönetimindeki 38 TS 181 plakalı otomobil ile Halil T. yönetimindeki 38 TLY 6521 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonun altına giren otomobil 20 metre sürüklenirken sürücü Cuma Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralanan kamyon sürücüsü Halil T. ise sevk edilen ambulans ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Develi Kaza

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