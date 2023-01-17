Kayseri'de iki otobüs çarpıştı! 30 yaralı var

Kayseri'deki kaza, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. O.K. yönetimindeki belediye otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan S.G.'nin kullandığı özel halk otobüsüne çarptı.

30 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüslerde bulunan 30 kişi yaralanırken, belediye otobüsünün şoförü O.K. ise araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan O.K., itfaiyecilerin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

