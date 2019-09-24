Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Özkan Onay, maktul Gülay Şimşek'in annesi Tülay Cengiz, babası Kazım Şimşek, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Söz verilen sanık Onay, maktul ile olaydan 7 ay önce tanıştığını, ailelerin tanışmasının ardından nişanlandıklarını, imam nikahı kıydıklarını söyledi.

'ARAMIZI MAKTULUN TEYZESİNİN KIZI BOZDU'

Zamanla aralarının bozulduğunu, bunun nedenin de maktulun teyzesinin kızı S.E. olduğunu öne süren sanık Onay, şunları kaydetti:

"Aramızı rahmetlinin teyzesinin kızı S.E. bozdu. 'Benim sözümden çıkmaz' deyip, ikimizi barıştırmak için araba almamı istedi. Rahmetliye zengin bir iş adamı bulduğunu ve onunla evlendireceğini söyledi. S.E, biri keresinde rahmetlinin sert erkeklerden hoşlandığını söylemesi üzerine ben de maktule bir tokat attım. Aramız daha da bozuldu.

Hakkımda uzaklaştırma kararı çıkardı. Olay öncesi rahmetlinin evden birkaç kez yabancı bir arabaya binerek ayrıldığını gördüm. Bunu annesine söyledim, haberleri olmadığını söyledi. Olay günü de konuşmak için çalıştığı yere gittim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda bulunan ve bir hafta önce satın aldığım ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş ettim. Pişmanım, olmasaydı iyiydi ama."