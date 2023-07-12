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Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için yeni açıklama! O fotoğrafı paylaştılar...

12.07.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun devre arası Kayserispor'dan kadrosuna kattığı ve Kayseri cephesinin hukuksuz olduğu iddiasıyla itirazda bulunduğu Onur Bulut transferi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınmıştı. Konuyla alakalı olarak Sarı-Kırmızılı ekipten dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Onur Bulut'un Siyah-Beyazlılar'ın yolunu tutması sonrası oyuncunun eski kulübü olan Kayserispor'dan tepki gelmiş, Sarı-Kırmızılı ekip Onur Bulut'un bu imzasının hukuksuz olduğunu iddia etmişti.

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ONUR BULUT İTİRAZ ETMİŞTİ

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TFF, Beşiktaş'ın bu transferini onaylarken, yaptığı transferi onaylamıştı. Tüm bunların ardından Kayserispor Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon Euro'yu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıdı. '3.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olduğunu iddia eden Kayserispor, bu transfere itiraz ederken; Onur Bulut, “Bazı basın ve yayın organlarında, eski kulübüm Kayserispor tarafından mevcut sözleşmemi bitimine 6 ay kala 3 yıllığına uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialar görmekteyim" diyerek bu durumu yalanlamıştı.

"BELGE VE BİLGİ SIZDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİLDİ"

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Konuyu Uyuşmazlık Mahkemesine taşıyan Kayserispor'dan konuyla alakalı olarak çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kayseri ekibinden yapılan paylaşımda davanın görüldüğü sırada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörü Av. Sercan Teker ve Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevdimbaş'ın fotoğrafının olduğu bir gönderi paylaşılırken, "Anlaşılıyor ki Sercan Bey, Onur Bulut'un avukatı ile çalışmaya başlamış" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca paylaşımda, Av. Sercan Teker'i Onur Bulut'un avukatına belge ve bilgi sızdırdığı gerekçesiyle TFF'ye şikayet edildiğinin de altı çizildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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