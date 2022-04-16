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Kayyım atanan Flash TV'nin yayın hayatı sona erdi! Kanalda bomba değişiklik

16.04.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir aranın ardından Ekim 2021’de yeniden yayın hayatına başlayan ve geçen mart ayında kayyım atanan Flash TV yayın hayatına son verdi. yerini Flash Haber TV’ye bıraktı.

Kayyım atanan Flash TV'nin yayın hayatı sona erdi! Kanalda bomba değişiklik

2021 Ekim’de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ’un patronluğunda yayın hayatına başlayan Flash TV’de kriz üstüne kriz yaşanmıştı. Yeni yayın politikası ve logosu ile yayınlarına başlayan Flash TV’de, Ömer Ziya Göktuğ’un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.

16 Mart’ta kayyım atanan Flash TV, 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

Flash TV’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

“Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.

Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FLASH HABER TV OLDU!

Medyaradar'ın haberine göre Flash TV’den yapılan bu açıklamanın ardından, kanalda bir değişiklik yaşandı. 16 Nisan, saat 00.00 itibariyle Flash TV yerini, Flash Haber TV’ye bıraktı. Flash Haber TV ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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"Anayasal haber alma hakkı çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de"
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Kanalın logusunun değiştiği görülürken aynı zamanda yeni web sitesinin de "flashhabertv.com" olduğu belirtildi.

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