HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı

Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı

15.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya’dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarptı. Sağ tarafı tamamen hasar gören otobüsün kapıları açılmayınca turistler camı kırarak can havliyle kendilerini dışarıya attılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı

Alanya’dan Antalya Havalimanına turist taşıyan tur otobüsü, Aksu üst geçidinde iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

CAMLARI KIRIP AŞAĞI ATLADILAR

Otobüsün sağ tarafının tamamen hasar görmesi sonucu kapılar açılmayınca paniğe kapılan turistler, otobüsün camlarını kırarak kendilerini otobüsten dışarıya attılar. O anlar kameralara yansırken, kazanın gerçekleşme anını anlatan tur otobüsünün şoförü, telefonla konuşan sol taraftan gelen bir araç şoförünün kendisini sıkıştırdığını söyledi. Bunun üzerine sağdaki bariyerlere çarptığını ve otobüsün sağ tarafının tamamen hasar gördüğünü, turistlerin paniğe kapılarak camları kırıp aşağıya atladıklarını ifade etti.

AW371993_07

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Görgü tanıklarının olayı 112 acil servisine haber vermesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

Otobüsten kendilerini dışarıya atan turistler korku dolu anlar yaşarken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk yardımları yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı, hafif sıyrıklarla atlatılan kazada turistler başka araçlarla havalimanına gönderildi. (İHA)

AW371993_08

AW371993_01


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı oteldeki izler hala duruyor!15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı oteldeki izler hala duruyor!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.