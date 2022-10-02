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Kaza yaptılar, kazayı bırakıp muhabire saldırdılar: "Seni Genelkurmay'a şikayet edeceğim"

02.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araca çarptıktan sonra savrulup devrildi. Kaza yapan şahsın akrabaları, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden muhabire saldırdı. Bir kişi ‘Çekemezsin’ diyerek kameraya vururken, diğeri polis gibi kimlik sormaya çalıştı. Kameraya vuran şahsın “Ankara’daki üsteğmen kuzenimi çağırayım, seni Genelkurmay'a şikayet edeceğim” diyerek tepki göstermesiyle dikkat çekti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden 34 LM 7655 plakalı kamyonet, Halkalı Marmaray durağı yakınlarında kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savurulup devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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KAZAYI ÇEKEN MUHABİRE İLGİNÇ TEPKİ!

Kaza yapan şahsın akrabaları, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırdı. Bir kişi ‘Çekemezsin’ diyerek kameraya vururken, diğeri polis gibi kimlik sormaya çalıştı. Bu sırada kameraya vuran şahıs muhabire tehditler savurarak, "Ankara’daki üsteğmen kuzenimi mi çağırayım, seni Genelkurmay'a şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

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Polislerin araya girmesiyle saldırgan şahıslar muhabirin çevresinden uzaklaştırıldı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından ise trafik akışı normale döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kaza
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